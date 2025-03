Fabryka narkotyków pod Przasnyszem zlikwidowana. W akcji uczestniczył helikopter Black Hawk Miłosz Kuter 25.03.2025 12:56 Mazowieccy policjanci zlikwidowali fabrykę narkotyków pod Przasnyszem. Na terenie gminy Czernice Borowe zabezpieczyli co najmniej 8,5 kg klofedronu w fazie krystalizacji. W akcji uczestniczył helikopter Black Hawk. Zatrzymano pięć podejrzanych osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty.

6 Zlikwidowana fabryka narkotyków na terenie gminy Czernice Borowe (autor: KPP Przasnysz)

Na terenie gminy Czernice Borowe funkcjonariusze policji zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków.

Ilona Cichocka z Przasnyskiej Komendy Policji poinformowała, że w akcji uczestniczył helikopter Black Hawk.

— Podczas interwencji funkcjonariusze wkroczyli do budynku, gdzie prowadzona była produkcja nielegalnych substancji. Na miejscu znajdowało się czterech mężczyzn, którzy na widok policji próbowali uciec, jednak dzięki wsparciu śmigłowca oraz sprawnej akcji kontrterrorystów, wszyscy mężczyźni w wieku 28, 30, 36 i 44 lat zostali zatrzymani — powiedziała Ilona Cichocka z Przasnyskiej Komendy Policji.

Dzień później policjanci zatrzymali także 24-letniego mężczyznę, który mógł pełnić kluczową rolę w organizacji nielegalnej produkcji narkotyków.

Jak dodała Cichocka, funkcjonariusze dokonali również dokładnych przeszukań.

— W budynku funkcjonariusze odkryli linię produkcyjną służącą do wytwarzania narkotyków. Zabezpieczyli znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci klofedronu w fazie krystalizacji o wadze co najmniej 8,5 kilograma oraz prekursory chemiczne służące do syntezy narkotyku — przekazała Cichocka.

Pięciu zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty. W zależności od ich roli w procederze, może grozić im kara wieloletniego pozbawienia wolności. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło: RDC/Inf.pras. Autor: Miłosz Kuter/DJ