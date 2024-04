90 tysięcy cyberataków na Polskę. Wojewoda mazowiecki: 50-60 proc. pochodzi z Rosji Cyryl Skiba 12.04.2024 14:08 90 tysięcy incydentów naruszających cyberbezpieczeństwo Polski było w minionym roku. By z tym walczyć, powstanie Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa. Jak mówił w „Poranku RDC” wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, znaczna część ataków pochodzi z Rosji.

Cyberbezpieczeństwo (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa, które powstanie na Wojskowej Akademii Technicznej, będzie walczyć z atakami na Polskę. W minionym roku było ich 90 tysięcy - znaczna część, jak powiedział nam wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, pochodziła z Rosji.

- My mamy system inPOL, w którym można się zapisać do kalendarza przy przyznawaniu dokumentów przez cudzoziemców w wojewódzkim urzędzie. No i zablokowaliśmy możliwość zapisywania, bo było to dokonywane przez zewnętrzne boty. Jak się okazuje, w 50-60 procentach przypadków były to boty działające z terenu Federacji Rosyjskiej - mówił w „Poranku RDC”.





W czwartek 11 kwietnia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję Wojskowej Akademii Technicznej.

- Cyberbezpieczeństwo to absolutny priorytet, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie i koncentrację działań rosyjskich, można chyba powiedzieć wprost, w przestrzeni internetu czy cybernetycznej, tak to nazwijmy. Inwestycje tego rodzaju, jak na WAT, zwiększą nasze bezpieczeństwo - mówił na naszej antenie Frankowski.





Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa WAT ma rozwijać zastosowanie najnowszych technologii w tym sztucznej inteligencji w Siłach Zbrojnych RP, w tym w Komponencie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ma być gotowe pod koniec 2027 roku. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej wartość to 207,9 mln zł.



Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa będzie składać się z dwóch czterokondygnacyjnych części połączonych szklanym łącznikiem. Powierzchnia użytkowa obiektu to niemal 9 500 metrów kwadratowych. Część A przewidziana jest dla Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON, a część B dla Wydziału Cybernetyki WAT. W obiekcie znajdą się m.in.: Cyberpoligon – laboratorium gier wojennych, Cyber Center of Excellence (CCOE), laboratorium systemów śledzenia obiektów pola walki z pomieszczeniem technicznym, laboratoria symulacji wirtualnej w systemach zarządzania polem walki, laboratorium systemów mobilnych, laboratorium systemu zdolnościowego z przeznaczeniem na Analityczne Centrum Gier i Analiz Strategicznych oraz laboratorium informatyczne.

Zostaną tu również ulokowane pracownie technologiczno-wytwórcze, m.in. pracownia obwodów drukowanych, druku 3D i obróbki precyzyjnej. Obiekt będzie posiadał serwerownie, sale wykładowe, centrum konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Atrakcyjnym elementem będzie kopuła, w której znajdzie się pomieszczenie z ekranem w formie półsfery o promieniu 6 metrów, wyposażone w symulator wirtualny, generatory obrazu, procesor obrazu, projektory, nagłośnienie i stanowiska komputerowe oraz projektory z systemem nagłośnienia i ekranami projekcyjnymi.

Posłuchaj całej rozmowy: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski w „Poranku RDC”