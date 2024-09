Pięćdziesiąty dzień Powstania Warszawskiego [KALENDARIUM] Mikołaj Cichocki 19.09.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 19 września 1944 roku.

Pięćdziesiąty dzień Powstania Warszawskiego (autor: Chruściel, Public domain, via Wikimedia Commons)

Niemcy kontynuowali atak na Czerniaków. Nacierali na ul. Wilanowską i Zagórną. Opanowali kilka domów na Solcu, jednak fragment wybrzeża Wisły wciąż znajdował się w polskich rękach.

W Śródmieściu Powstańcy skutecznie odpierali ataki w rejonie Wiejskiej i Frascati, jednak ogólna sytuacja walczącej Warszawy stawała się coraz trudniejsza.

Wieści docierały poza stolicę m.in. do Auschwitz, gdzie znajdowali się Powstańcy i ludność cywilna zwieziona tam jeszcze w sierpniu. We wrześniu do obozu dotarły kolejne transporty więźniów.

– Od nich się dowiedzieliśmy, że to są mieszkańcy Starego Miasta. Upadło już Stare Miasto, a potem to już były tylko wiadomości zasłyszane od dorosłych więźniów, którzy długo byli, mieli możliwość zdobycia jakichś informacji – wspomina Bogdan Bartnikowski ps. Mały, Powstaniec Warszawski, więzień obozu Auschwitz-Birkenau.

19 września, wieczorem rozpoczęła się ewakuacja około 200 żołnierzy z Czerniakowa na Mokotów.

Na północne Powiśle przeprawili się żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, dotarli w rejon ul. Solec, tam napotkali jednak silny niemiecki kontratak.

