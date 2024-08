Nawet tysiąc złotych za wyprawkę dla ucznia. Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego Cyryl Skiba 26.08.2024 09:49 Od 350 do ponad 1000 zł - tyle według badania portalu Rankomat zamierzają wydać rodzice na wydatki szkolne. Za tydzień - 2 września - rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Dziecko (autor: pixabay)

Na wyprawkę szkolną rodzice planują wydać nawet tysiąc złotych. Minimum to 350 zł - wynika z badania portalu Rankomat.

Najmniejsze wydatki dotyczą tych najmłodszych uczniów. Podręczniki dla klas 1-3 są bezpłatne, więc rodzice muszą wyposażyć dzieci jedynie w inne akcesoria, jak zeszyty czy przybory. Średni koszt ponad 300 zł. Największym wydatkiem jest tu pierwszy plecak - to wydatek około 100 zł.

Dla starszych dzieci, ale jeszcze dla podstawówki koszt jest już nieco wyższy. Potrzeba już więcej zeszytów, bo dochodzą dodatkowe przedmioty, ale i kolejnych akcesoriów, m.in. do geometrii. Łączny koszt to ok. 415 zł.

Ponad dwa razy więcej trzeba już jednak zapłacić za wyposażenie licealistów. Tutaj trzeba doliczyć już koszt podręczników, a to ponad 725 zł.

Pomocą w pokryciu części wydatków jest program „Dobry Start”. Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymać 300 zł na zakup materiałów.

Czytaj też: Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Czy szkoły na Mazowszu są gotowe na wrzesień?