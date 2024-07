„Dobry Start”. Można już składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną Marta Hernik 01.07.2024 16:07 Rodzice i opiekunowie mogą składać już wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. - To pieniądze na wyprawkę szkolną - przypomina Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS w województwie mazowieckim.

Dziecko (autor: pixabay)

Od dziś rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Wnioski rozpatruje, przyjmuje oraz wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- To pieniądze na wyprawkę szkolną - przypomina Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS w województwie mazowieckim. - Program to inwestycja w edukacji dzieci. W ramach programu „Dobry Start” rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się dziecko. Wsparcie przysługuje raz w roku na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy innych akcesorów potrzebnych do nauki dla ucznia - mówi.



Nie ma tu progu dochodowego

- Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. Z programu mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na dochody - wyjaśnia Ściwiarski.





Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Złożenie poprawnego wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

