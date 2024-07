Od dziś wyższa pensja minimalna. Eksperci: negatywne skutki przeważą Marta Hernik 01.07.2024 11:08 Rośnie pensja minimalna. Od dziś wynosi 4300 zł brutto. To druga podwyżka w tym roku - z 4242 zł w styczniu. - To wcale nie wpłynie dobrze na nasze pensje - mówił w Radiu dla Ciebie Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obejmie ponad 3 mln osób.

Zdaniem Przemysława Ruchlickiego z Krajowej Izby Gospodarczej, to niekoniecznie dobra wiadomość.

- Podniesiemy płace minimalne w firmach, natomiast niekoniecznie pójdą za tym podwyżki proporcjonalne dla pracowników, którzy zarabiają więcej, czyli de facto osoby z wyższym doświadczeniem, większymi kompetencjami, będą relatywnie zarabiały mniej w stosunku do osób nowo przyjętych. Takich, które kompetencji nie mają - mówił na naszej antenie Ruchlicki.



Zdaniem naszego gościa, kwota nie jest tak odczuwalna, że mogłaby istotnie wesprzeć gospodarkę. Będzie jednak problemem dla mikro i małych przedsiębiorców.

- Zapłacenie takiej kwoty pracownikowi oznacza, że na pewno zostanie to przeniesione na konsumentów, dość istotnie. Na pewno obniży się konkurencyjność, no i na pewno zwiększy się skłonność do przechodzenia do „szarej strefy” - wskazał.



- Negatywne skutki podniesienia płacy minimalnej przeważą - mówił w „Magazynie ekonomicznym” RDC Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego. - Na pewno to będzie w niektórych branżach taki element, żeby informatyzować, cyfryzować, wprowadzać robotyzację niektórych rzeczy, automatyzować. No po prostu, żeby wychodzić z kosztów pracy - dodał.



Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca br. oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Z kolei wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Po lipcowej podwyżce minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe niż w 2014 r. o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Wraz z płacą minimalną wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój i odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r.

Zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., czyli o 7,6 proc.

Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł, czyli więcej o 2,10 zł (7 proc.) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca br.

Teraz propozycją minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Posiedzenie RDS w tej sprawie zaplanowano na 15 lipca. Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu nie uzgodnią wspólnego stanowiska, rząd ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które jest ogłaszane do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Według szacunków MRPiPS w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracujących.

