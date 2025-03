Ekonomista w RDC o polskiej gospodarce: musi być jak Mariusz Pudzianowski Adam Abramiuk 27.03.2025 20:02 Polska gospodarka jest jak Adam Kszczot, a musi być jak Mariusz Pudzianowski — stwierdził w Polskim Radiu RDC prof. Marcin Piątkowski. Ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego mówił w „Magazynie ekonomicznym” o rozwoju polskiej gospodarki pod względem inwestycji. Jak wskazał, Polska musi więcej stawiać sama na siebie.

prof. Marcin Piątkowski (autor: RDC)

Rozwój polskiej gospodarki pod względem inwestycji był tematem najnowszego „Magazynu ekonomicznego”. Ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego prof. Marcin Piątkowski stwierdził w rozmowie z Grzegorzem Chlastą, że Polska musi więcej stawiać sama na siebie. To przede wszystkim rozwój infrastruktury, CPK, portów, ale też inwestycje w technologię, naukę i edukację.

— Mimo tego, że po wejściu do Unii zainwestowaliśmy bardzo wiele i każdy Polak to widzi, to cały czas jest za mało. Nawet wyjeżdżając z Polski teraz niemieckie autobany wyglądają gorzej niż polskie autostrady. Przez tysiąc lat Polska była niedoinwestowana, więc właściwie nigdy nie mieliśmy dobrej infrastruktury. PRL skończyliśmy z jedną gierkówką — powiedział prof. Piątkowski.

Ekonomista podkreślił, że Polska wszędzie, gdzie się da, jest niedoinwestowana.

— Teraz Polskę można porównać do sylwetki 800-metrowca, czyli wyżyłowane mięśnie, ale chudziutkie mięśnie. Teraz musimy przez te kolejne 10 lat przejść do sylwetki zawodnika MMA, czyli wyżyłowane mięśnie, ale duże mięśnie. Od sylwetki Adama Kszczota do sylwetki Pudziana. I tylko wtedy z tymi najlepszymi w Europie będziemy mogli konkurować — stwierdził ekonomista.

Na inwestycje w tegorocznym budżecie Polski przewidziano rekordową sumę 650 mld zł.

