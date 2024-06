Od 1 lipca zmiany handlu internetowym. Kogo dane będą przekazywane do KAS? Idalia Tomczak 30.06.2024 14:44 Sprzedażowe platformy cyfrowe od 1 lipca będą przekazywać dane o sprzedających i ich transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. W Polsce obowiązywać zacznie unijna dyrektywa DAC7. Raportowanie będzie dotyczyć sprzedawców, którzy w ciągu roku dokonają co najmniej 30 transakcji na danej platformie lub ich dochód z tych transakcji przekroczy 2000 euro. O korzyściach płynących z wprowadzenia nowej dyrektywy mówili komentatorzy w „Magazynie Ekonomicznym”.

Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych wejdzie w życie 1 lipca (autor: Pexels/zdjęcie ilustracyjne)

1 lipca br. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która zawiera implementację do polskiego prawa dyrektywy DAC7.

Nowe prawo wprowadza obowiązek dla operatorów platform cyfrowych, by gromadzili i przekazywali dane o sprzedawcach do Krajowej Administracji Skarbowej. Wymóg raportowania nie obejmie jednak drobnych sprzedawców towarów, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczy 2 tys. euro.

Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej tłumaczył w „Magazynie Ekonomicznym”, że zmiany mają uszczelnić system podatkowy i ograniczyć liczbę niezgłoszonych działalności gospodarczych.

— Pewna część obrotu handlowego wymyka się władzom fiskalnym. Stąd jest pomysł na szukanie tych, na razie informacji. Pewnie docelowo trochę kontroli. Natomiast nie uważam, żeby w Polsce to był jakiś olbrzymi problem. Natomiast jesteśmy zobowiązani dyrektywę wdrożyć, już jesteśmy opóźnieni — mówił Ruchlicki.

Jakie korzyści ze zmiany?

O tym, jakie mogą być korzyści wprowadzenia nowej dyrektywy mówił na antenie RDC Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego.

— Może doprowadzić do sytuacji, że przywrócona zostanie jakaś konkurencja, czy jakiś balans, bo rzeczywiście te platformy czasami mogą służyć do obchodzenia konkurencji. Jeżeli ktoś prowadzi własny sklep i odprowadza podatki, to jest droższy niż to, co można taką „partyzantką” na niektórych miejscach zrobić — zaznaczał Roszkowski.

Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych

23 maja br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która zawiera implementację do polskiego prawa dyrektywy DAC7.

Nowe przepisy mają ułatwić organom podatkowym dostęp do kluczowych informacji o sprzedawcach działających na platformach internetowych. Ma to być odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia równej konkurencji na rynku e-commerce, m.in. poprzez utrudnienie działalności w tzw. szarej strefie.

Unijna dyrektywa DAC7 ma na celu usprawnienie wymiany informacji podatkowych między państwami członkowskimi.

Nowe prawo wprowadza obowiązek dla operatorów platform cyfrowych, by gromadzili i przekazywali dane o sprzedawcach do krajowej administracji skarbowej. Ma to zapewnić równą konkurencję oraz przeciwdziałać unikaniu opodatkowania w przestrzeni cyfrowej, w tym w obrocie międzynarodowym.

Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku i dotyczyć platform działających w branży e-handlu, a także umożliwiających świadczenie usług osobiście online lub offline, rezerwację noclegów, najem środków transportu czy zamawianie przejazdów. Wymóg raportowania nie obejmie jednak drobnych sprzedawców towarów, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczy 2 tys. euro.

