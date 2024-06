Zmiany za cenę energii od lipca. O ile wzrosną miesięczne rachunki za prąd? [SPRAWDŹ] RDC 28.06.2024 17:33 Prezes URE zatwierdził w piątek pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu taryfy dla energii elektrycznej na poziomie 622,8 zł za MWh netto. Ze względu na ustawowe zamrożenie cen gospodarstwa domowe zapłacą do końca tego roku 500 zł za MWh netto.

Ile zapłacimy za prąd od lipca? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Taryfy, zatwierdzone dla PGE Obrót, Enei, Taurona Sprzedaż, Energi Obrót i Taurona Sprzedaż GZE obowiązują od 1 lipca 2024 r. do końca 2025 r.

„Zatwierdzone taryfy to efekt dialogu Regulatora z każdym ze sprzedawców, który trwa do czasu aż Prezes URE nie ma pewności, że finalny, zatwierdzony poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez przedsiębiorców” – wyjaśnił Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, cytowany w komunikacie Urzędu.

Zgodnie z szacunkami Urzędu Regulacji Energetyki, zmiana z dniem 1 lipca zamrożonej ceny z 412 na 500 zł za MWh, w przypadku gospodarstwa domowego o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej przełoży się na ok. 14,5 zł na rachunku miesięcznie więcej.

Także od 1 lipca znika zamrożenie wysokości innej pozycji na rachunku za prąd – opłat za dystrybucję. Rosną one z 289 do 430 zł za MWh, co przy przeciętnym zużyciu w gospodarstwie domowych oznacza ok. 23,5 zł miesięcznie więcej.

Jednocześnie ustawa zwalnia gospodarstwa z kolejnej pozycji na rachunku – opłaty mocowej, która dla przeciętnego odbiorcy wynosi 10,64 zł netto miesięcznie. Ostatecznie rachunek takiego uśrednionego gospodarstwa wzrośnie miesięcznie o 27,5 zł netto, czyli o ponad 33 zł po doliczeniu VAT i akcyzy. System ten ma, zgodnie z ustawą, obowiązywać do końca 2024 r.

