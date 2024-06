Rachunki wyższe o około 20 procent. Jest nowa taryfa PGNiG na gaz RDC 27.06.2024 14:17 Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfa największego detalicznego sprzedawcy gazu PGNiG OD wyniesie od 1 lipca 239 zł za MWh — poinformował w czwartek URE. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z tego sprzedawcy, otrzymają rachunki za gaz wyższe o ok. 20 proc.

Mimo, że czwartkowa decyzja Prezesa URE obniża taryfę PGNiG OD z ponad 290 do 239 zł za MWh, to jednocześnie od lipca znika zamrożona cena 200,17 zł za MWh, płacona przez odbiorców uprawnionych do taryf, oraz rośnie opłata dystrybucyjna. W konsekwencji tych wszystkich zmian, klienci PGNiG OD, uprawnieni do korzystania z taryf na gaz, otrzymają rachunki wyższe o ok. 20 proc.

Dotychczas wszyscy odbiorcy taryfowani korzystali z ceny zamrożonej na poziomie 200,17 zł za MWh. Ustawa o bonie energetycznym i ochronie odbiorców energii znosi tę cenę, zastępując ją od 1 lipca ceną maksymalną na poziomie taryfy PGNiG OD. Oznacza to, że inni sprzedawcy gazu nie mogą stosować w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi do taryf wyższej ceny. Sprzedawcy ci będą mogli sprzedawać gaz po niższej cenie, ale w takim wypadku nie będzie im przysługiwała rekompensata od państwa z tytułu utraconych zysków.

„Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców, jak węgiel, czy gaz wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym” – ocenił w czwartek prezes URE Rafał Gawin. „Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego” - dodał Gawin, cytowany w komunikacie Urzędu.

Jak przypomina URE, na całkowitą wysokość rachunku dla gospodarstw domowych, oprócz opłaty za samo paliwo gazowe, składają się także opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Opłata abonamentowa zostaje zamrożona na dotychczasowym poziomie do 31 grudnia 2024 r. i będzie wynosić w zależności od grupy odbiorcy od 3,35 od 6,4 zł miesięcznie.

Odmrożone zostają natomiast opłaty dystrybucyjne. W przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski stawki opłat stałych i zmiennych są zróżnicowane w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu.

Uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych PSG od 1 lipca br. będą wynosiły w zależności od grupy taryfowej odbiorcy 126,69 zł za MWh, 67,86 zł za MWh oraz 65,23 zł za MWh, co oznacza wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc.

W efekcie, jak szacuje Urząd Regulacji Energetyki, dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora PSG, wzrośnie średnio o 20 proc.

Zgodnie z czwartkową decyzją Prezesa URE, nowa taryfa PGNiG Obrót Detaliczny będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 r.

Taryfa na gaz PGNiG OD spada w ostatnich miesiącach po raz kolejny. Najwyższy poziom miała na początku 2023 r. - 649 zł za MWh. W zeszłym roku była obniżana do 516 zł za MWh, a potem do 484,47 zł za MWh. Od początku 2024 r. spadła do 318,14 zł za MWh. Ponownie została obniżona po dwóch miesiącach, od marca wynosiła 290,97 zł za MWh. Oznacza to niemal trzykrotny jej spadek w przeciągu półtora roku.

