Wiceminister J. Mucha: 7 na 10 beneficjentów „Willi plus” nie zrealizowało programu RDC 27.06.2024 11:33 Siedmiu na 10 beneficjentów "Willi plus” nie zrealizowało programu i naruszyło zapisy umowy – poinformowała w czwartek wiceszefowa MEN Joanna Mucha. Wiceminister edukacji Joanna Mucha przekazała, że z programów "Willa Plus" i "Inwestycje w oświacie" do zwrotu do budżetu państwa jest 13 mln zł.

Joanna Mucha (autor: PAP/Paweł Supernak)

