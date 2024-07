Wstrząs w kopalni Rydułtowy, w strefie zagrożenia 68 osób. Trwa akcja ratownicza RDC 11.07.2024 11:13 Akcja ratownicza po wstrząsie w kopalni Rydułtowy, są poszkodowani – poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, do której należy ten zakład, poinformowali, że trwa wycofywanie załogi. W rejonie zagrożenia było 68 osób.

Kopalnia Rydułtowy (autor: Ludek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Trwa wycofywanie załogi po podziemnym wstrząsie w kopani Rydułtowy; w strefie zagrożenia było 68 pracowników – poinformowali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG), do której należy ten zakład.

Rzeczniczka PGG Aleksandra Wysocka-Siembiga powiedziała PAP, że do wysokoenergetycznego wstrząsu doszło po godz. 8 na poziomie 1200 m, w rejonie pokładu 713.

"Na ten moment mogę tylko powiedzieć, że trwa wycofywanie i przeliczanie załogi w tym rejonie. Na miejsce zostały skierowane zastępy ratownicze" – dodała.

Według PGG, w chwili wstrząsu w rejonie zagrożenia było 68 osób, nic nie wskazuje na to, że doszło do zwału w wyrobiska. "Część tych ludzi jest wyciągana, część jest wydobyta, do części jeszcze nie dotarły służby" – zaznaczyła rzeczniczka spółki.

PGG na razie nie potwierdza informacji Wyższego Urzędu Górniczego, który przekazał, że część górników została ranna.

Czytaj też: Najpierw upał, a po południu gwałtowne burze. IMGW i RCB ostrzegają