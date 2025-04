Tragiczne wypadki na Rysach. Dwie osoby nie żyją, trzy ewakuowano RDC 27.04.2025 13:24 Dwa śmiertelne wypadki na Rysach. Turyści spadli z wysokości po stromym śniegu. Trzy inne osoby zostały ewakuowane.

Tragiczne wypadki na Rysach. Dwie osoby nie żyją, trzy ewakuowano (autor: PAP/Grzegorz Momot)

Dwa śmiertelne wypadki wydarzyły się w niedzielę rano na Rysach, a trzy kolejne osoby zostały ewakuowane przez ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy pomocy śmigłowca.

"Około godziny 6:00 rano otrzymaliśmy informację o wypadku, do którego doszło w Rysie pod Rysami. Turysta idący na szczyt poślizgnął się i zsunął się stromym śniegiem na odcinku około 800 metrów. O zdarzeniu powiadomił nas jego kolega, z którym szedł" – relacjonował ratownik dyżurny TOPR.

Kiedy ratownicy kończyli przygotowywanie ciała do transportu, doszło do kolejnej tragedii. Obok prowadzących akcję ratowników, z samego szczytu spadł drugi turysta, który zginął na miejscu. Jak zaznaczył ratownik dyżurny, pierwszy z turystów był odpowiednio przygotowany do warunków panujących w górach, natomiast drugi nie posiadał właściwego sprzętu.

Ratownicy ewakuowali także trzy inne osoby – kolegę pierwszego turysty oraz dwóch obywateli Ukrainy, którzy towarzyszyli drugiej ofierze. Z informacji TOPR wynika, że Ukraińcy spędzili noc na szczycie Rysów.

Po nocnych przymrozkach w Tatrach panują bardzo trudne warunki. "Śnieg jest tak twardy, że miejscami ciężko jest wbić czekan. Widzieliśmy jednak, że na Rysy podchodziło jeszcze kilku skiturowców i wielu turystów indywidualnych" – dodał ratownik TOPR.

W Tatrach Wysokich, zwłaszcza na północnych stokach, zalegają rozległe płaty zmrożonego śniegu. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Służby apelują o rozwagę, doświadczenie i odpowiednie wyposażenie – raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC (detektor, sonda, łopatka).

Na niżej położonych szlakach śnieg w większości stopniał, choć w miejscach zacienionych nadal mogą występować oblodzenia. W ciągu dnia szlaki stają się mokre i błotniste.

Czytaj też: Zmniejszą się kolejki w urzędach? Nowe usługi w aplikacji mObywatel