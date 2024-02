Pojazdy wojskowe na drogach w całym kraju. Dziś międzynarodowe manewry RDC 28.02.2024 10:54 Na drogach niemal całej Polski odbywa się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Jest to związane z międzynarodowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender 24 i Dragon 24. „Prosimy obywateli o wyrozumiałość i zachowanie spokoju, a kierowców o szczególną ostrożność” – podano w komunikacie Sztabu Generalnego.

Ćwiczenia wojskowe Brilliant Jump 2024 (autor: Sztab Generalny WP/X)

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w środę, że na drogach niemal całego kraju odbywa się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z międzynarodowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender 24 i Dragon 24.

Przypomniano, że są to zaplanowane wcześniej manewry, w których jednym z elementów jest sprawdzenie procedur i zdolności wojsk do szybkiego przemieszczenia i osiągania gotowości we wskazanym rejonie operacji.

Transport i ruch wojsk jest częścią składową wszystkich rodzajów prowadzonych przez siły zbrojne działań.

„Prosimy obywateli o wyrozumiałość i zachowanie spokoju, a kierowców o szczególną ostrożność” – dodano.

