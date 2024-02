Rosjanie przerzucili około 50 tysięcy żołnierzy pod okupowany Mariupol

Wtorek 27 lutego to 732. dzień wojny na Ukrainie. Rosja przerzuciła na teren rejonu mariupolskiego około 50 tysięcy wojskowych — poinformował we wtorek Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera okupowanego obecnie Mariupola. Jego zdaniem Rosjanie mogą skierować te oddziały pod Wuhłedar albo do obwodu zaporoskiego.