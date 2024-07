Rosyjski ostrzał rakietowy w obwodzie charkowskim. Nie żyją trzy osoby

Środa 24 lipca to 880. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej trzy osoby cywilne zginęły, a cztery zostały ranne po ostrzale rakietowym wojsk rosyjskich miasta Łozowa w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – powiadomiła w środę prokuratura. Z kolei w wyniku rosyjskich ataków na Charków ucierpiało co najmniej sześć osób.