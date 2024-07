Ile osób jest przeciwnych ustępstwom terytorialnym w wojnie z Rosją? KMIS podał dane RDC 23.07.2024 22:44 Wtorek 23 lipca to 879. dzień wojny w Ukrainie. Ponad połowa ukraińskich respondentów wypowiada się przeciwko ustępstwom terytorialnym w celu osiągnięcia pokoju w wojnie z Rosją, jednak liczba osób, które są na to gotowe, rośnie i stanowi już 32 proc. społeczeństwa – ogłosił we wtorek Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/SERGEY KOZLOV)

Według sondażu przeprowadzonego przez KMIS w maju br., jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji sprzeciwia się 55 proc. badanych. 32 proc. oświadczyło, że w celu osiągnięcia pokoju i zachowania niepodległości zgodzi się na utratę części terytorium państwa.

KMIS przypomniał, że w okresie od maja 2022 roku do maja 2023 roku sytuacja była względnie stabilna. Przeciwko ustępstwom terytorialnym wobec Rosji wypowiadało się wówczas od 82 do 87 proc. respondentów, a gotowość oddania najeźdźcy części ukraińskich ziem wyrażało tylko 8-10 proc. badanych.

„Po maju 2023 roku nastąpił stopniowy wzrost odsetka osób gotowych na ustępstwa terytorialne. Do końca 2023 roku gotowość do ustępstw wzrosła do 19 proc., w lutym 2024 roku - do 26 proc., a w maju 2024 roku - do 32 proc.” – wyjaśnił KMIS w komunikacie.

Armia potwierdziła atak i uszkodzenie rosyjskiego promu w Kraju Krasnodarskim

Ukraińska armia potwierdziła we wtorek, że przeprowadziła atak dronami na prom kolejowy w porcie Kawkaz w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Jednostka o nazwie „Sławianin” została „znacznie uszkodzona”.

Kijów podkreśla, że zaatakowany prom był trzecim i ostatnim tego typu, używanym przez Rosję do celów wojskowych w regionie. „Okupanci używali tego promu do transportu wagonów, pojazdów i kontenerów do celów wojskowych” – poinformował Sztab Generalny Sił Ukrainy.

„W dalszym ciągu niszczymy wroga, jego sprzęt i wojskową infrastrukturę” – dodano w komunikacie.

Wcześniej we wtorek gubernator regionu Weniamin Kondratiew informował, że w wyniku ukraińskiego ataku na prom w porcie Kawkaz jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych.

Port Kawkaz położony jest na cyplu naprzeciwko Półwyspu Krymskiego. Stacjonujące tam promy służą do połączenia Rosji z Krymem, który Moskwa zaanektowała w 2014 roku.

