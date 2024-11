Ryzyko ataków na Kijów. Szef MSZ: polscy dyplomaci pozostają na posterunku RDC 20.11.2024 11:03 Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku - podkreślił w środę szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał, że jest to „jeden z widomych znaków” solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą. Ambasady Grecji i Hiszpanii w Kijowie poinformowały, że w środę pozostaną zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej podobną decyzję podjęła ambasada Stanów Zjednoczonych w Ukrainie.

Radosław Sikorski (autor: PAP/Marcin Obara)

W środę amerykański Departament Stanu poinformował, że ambasada USA w Kijowie otrzymała informacje o "potencjalnym znaczącym ataku lotniczym". W związku z tym placówka dyplomatyczna będzie zamknięta, a personelowi zalecono schronienie się. Także ambasady Grecji i Hiszpanii w Kijowie poinformowały, że w środę pozostaną zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

"Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów, nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku" - napisał na portalu X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Jak dodał, to jeden z "widomych znaków solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą".

Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów, nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku.

To jeden z widomych znaków solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 20, 2024

Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji, administracja prezydenta USA Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji. We wtorek Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w rosyjski skład amunicji w obwodzie briańskim, ok. 130 km od granicy z Ukrainą.

Kreml od dawna groził, że jeśli Zachód pozwoli Ukrainie używać przekazanych jej rakiet przez USA, Wielką Brytanię i Francję do atakowania celów w głębi Rosji, uzna, że te państwa członkowskie NATO bezpośrednio angażują się w wojnę.

We wtorek Władimir Putin zatwierdził nowelizację rosyjskiej doktryny nuklearnej, która przewiduje, że podstawą użycia przez Moskwę broni jądrowej byłoby "krytyczne zagrożenie" suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji lub udostępnienie "terytorium i zasobów" do agresji na Rosję.

Czytaj też: Ambasada USA w Kijowie zamknięta w środę z powodu spodziewanego ataku lotniczego