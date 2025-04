Dorośli muszą nauczyć się „dobrego korzystania z technologii”? Ekspert w RDC: to ma duży wpływ na dzieci Idalia Tomczak 08.04.2025 07:26 Korzystać z technologii muszą nauczyć się nie tylko młodzi ludzie, ale także dorośli — powiedział w Polskim Radiu RDC dr Karol Jachymek. Medioznawca, ekspert w obszarze kultury młodzieżowej z Uniwersytetu SWPS uważa, że to, w jaki sposób ze smartfonów korzystają dorośli, ma duży wpływ na dzieci.

Karol Jachymek (autor: RDC)

Medioznawca, ekspert w obszarze kultury młodzieżowej z Uniwersytetu SWPS dr Karol Jachymek uważa, że korzystać z technologii muszą nauczyć się nie tylko młodzi ludzie, ale także dorośli.

Gość Magazynu „Technologicznie mówiąc” zaznaczył na antenie Polskiego Radia RDC, że to, w jaki sposób ze smartfonów korzystają dorośli, ma duży wpływ na dzieci.

— Nie mówię absolutnie tego, że mamy natychmiast teraz smartfony wyrzucać przez okno i pokazywać, że najlepsze jest niekorzystanie z nich. Przed nami, jako rodzicami, jest wielka odpowiedzialność, bo musimy pokazać, co znaczy dobrze korzystać ze smartfonów, tak żeby one nie miały nad nami kontroli, żebyśmy dobrze zarządzali czasem korzystania z technologii i żebyśmy pokazywali dobre wzorce — podkreślił.

Karol Jachymek podpowiedział w rozmowie z Piotrem Pilewskim, by nie odrzucać i nie zabraniać technologii.

— Ta perspektywa jest problematyczna dlatego, że nie nauczy młodych osób tego, co będzie w przyszłości. Jednak żyjemy w usieciowionym i ucyfrowionym świecie. Chodzi o odpowiedzialne pokazywanie tego, że ten świat cyfrowy jest jakimś całym elementem — dodał.

Media cyfrowe naturalnym środowiskiem dzieci?

Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu małoletnich poniżej 15. roku życia i Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” opublikowały wyniki raportu „Internet dzieci. Raport z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie”.

Wynika z niego, że dla dzieci i młodzieży media cyfrowe są naturalnym środowiskiem życia, rozwoju, budowania i podtrzymywania relacji, zabawy i spędzana wolnego czasu.

Z internetu korzysta 83 proc. osób w wielu 7–14 lat. W większości – przez urządzenia mobilne. 92 proc. korzysta z komunikatorów. Z serwisów społecznościowych korzysta 58% dzieci w grupie wiekowej 7-12 lat, pomimo faktu, że według regulaminów mogą z nich korzystać dzieci od 13 roku życia.

Co trzecie dziecko (760 tys.) ma regularny dostęp do platformy TikTok, 24 proc. (580 tys.) do Facebooka, zaś 12 proc. (290 tys.) – do Instagrama. Dzieci powszechnie używają też komunikatorów (najpopularniejsze to Messenger i WhatsUp).

Czytaj też: Dorota Rasińska-Samoćko o zdobyciu Mount Everestu: stanęłam ponad morzem chmur