Warszawa przygotowana na ataki hakerskie? Wiceprezydent zabrała głos ws. cyberbezpieczeństwa Przemysław Paczkowski 12.03.2025 06:16 Jesteśmy przygotowani na ataki hakerów wycelowane w miejskie podmioty — zapewniła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Bezpośrednia zastępczyni prezydenta Rafała Trzaskowskiego zabrała głos w sprawie cyberbezpieczeństwa po tym, jak celem takiego ataku stał się szpital MSWiA w Krakowie.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska ws. cyberbezpieczeństwa (autor: Renata Kaznowska/X)

W sobotę 8 marca szpital MSWiA w Krakowie stał się celem cyberataku. W placówce przestał działać główny system komputerowy, a pracownicy „przeszli na papier”.

Informację o tym, że doszło do cyberataku, przekazał w niedzielę przed południem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił wówczas, że służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum eZdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania.

Głos w sprawie cyberbezpieczeństwa zabrała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Bezpośrednia zastępczyni prezydenta Rafała Trzaskowskiego zapewniła, że miasto jest przygotowane na ataki hakerów wycelowane w miejskie podmioty.

— Szpitale doskonale zdają sobie sprawę, że mogą być przedmiotem ataków hakerskich, więc kładziemy bardzo duży nacisk na zabezpieczenia i proszę mi wierzyć, spędza nam to sens powiek, natomiast po prostu musimy być na to przygotowani i jesteśmy na to przygotowani — powiedziała Kaznowska.

Cyberbezpieczeństwo w sektorach krytycznych

Miejskie placówki w Warszawie wdrożyły unijną dyrektywę NIS 2, która ustala jednolite przepisy w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa w sektorach krytycznych.

Były wiceprezydent Warszawy, obecnie warszawski radny, Jarosław Jóźwiak zaznaczył, że systemy informatyczne sukcesywnie są zabezpieczane już od 2014 roku.

— Wydaje mi się, że większość podmiotów miejskich w Warszawie wdrożyła tę dyrektywę unijną NIS 2, która bardzo mocno wzmacnia tę systemy zabezpieczenia, separacji systemów, z których na co dzień się korzysta w spółce, od tych systemów produkcyjnych, które są niezbędne do funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Wiem, że takie audyty w większości podmiotów miejskich w tym zakresie były wykonywane — dodał Jóźwiak.

Jak informuje państwowy instytut badawczy NASK, miesięcznie w Polsce dochodzi do ok. 15 tysięcy ataków hakerskich.

