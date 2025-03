Stare telefony i tablety poszukiwane. Siedlecka fundacja prowadzi zbiórkę dla podopiecznych Olga Kwaśniewska 12.03.2025 05:23 Fundacja Siedleckie Domowe Hospicjum dla Dzieci prowadzi zbiórkę starych telefonów i tabletów. Zysk z ich sprzedaży wesprze podopiecznych. — To nawet około 20 zł za kilogram — tłumaczy współorganizator Tomasz Skóra.

Zbiórka starych telefonów i tabletów w Siedlcach (autor: pexels)

Stare, sprawne i niesprawne, z klawiaturą albo dotykowe. Telefony i tablety można oddać je na zbiórkę, z której dochód zasili konto Siedleckiego Domowego Hospicjum dla Dzieci.

— Wiemy, że tych telefonów, może to brzydko zabrzmi, przewraca się u nas po domach bardzo dużo, a mogą one zrobić naprawdę dużo, bo koszt takiego kilograma telefonów to jest w tej chwili około 15 złotych. Firma recyklingowa nam tyle zaproponowała, a te zwykłe, klawiaturowe, starsze nawet troszeczkę więcej. Także myślę, że przy okazji pozbycia się tych niebezpiecznych śmieci, można zrobić coś dobrego dla ziemi, a przy okazji pomóc naszym podopiecznym — mówi współorganizator Tomasz Skóra.

Skóra podkreśla, że można uzyskać nawet około 20 złotych za kilogram.

— Przyjmujemy wszystkie zużyte telefony, od starych klawiaturowych aż po nowoczesne smartfony. Również przyjmiemy tablety. Oczywiście planujemy różne punkty zbiórki. Jeżeli ktoś z Państwa może w swoim zakładzie pracy, gdzieś w zaprzyjaźnionej szkole zorganizować taki punkt zbiórki, będziemy bardzo wdzięczni — dodaje Skóra.

W Siedlcach będzie działać kilkanaście punktów zbiórki — ich listę można znaleźć na stronie hospicjum.

