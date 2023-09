Nowy rok szkolny krótszy, ale na wolne trzeba poczekać. Kalendarz 2023/2024 Alicja Śmiecińska 02.09.2023 10:24 Rok szkolny 2023/2024 będzie krótszy w porównaniu z poprzednim i będzie w nim więcej dni wolnych dla uczniów. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy kalendarz przerw w nauce w nadchodzącym roku szkolnym.

Nowy rok szkolny 2023/2024 (autor: Zdjęcie ilustracyjne/UM Warszawa)

Nadchodzący rok szkolny będzie krótszy niż poprzedni, jednak na pierwsze dłuższe wolne trzeba będzie poczekać aż do grudnia.

– Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Ferie zimowe w tym roku szkolnym z podziałem na województwa odbędą się w terminach od 15 stycznia do 25 lutego. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna będzie trwała od 28 marca do 2 kwietnia, a koniec zając dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 21 czerwca – mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak.

– Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 21 czerwca, czyli dość wcześnie. Mamy więc późne rozpoczęcie i wczesne zakończenie. Uczniowie pewnie będą się cieszyć z tego tytułu. Zaczynamy trzy dni później, a kończymy trzy dni wcześniej, w związku z tym ten rok szkolny jest krótszy – dodaje dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Adam Krzemiński.

Jak przekonała się nasza reporterka, uczniowie rzeczywiście bardzo się cieszą z krótszego roku szkolnego.

Ferie zimowe na Mazowszu odbędą się w przyszłym roku w dniach 15–28 stycznia. Ósmoklasiści egzaminowani będą od 14 do 16 maja. Z kolei sesja maturalnych egzaminów pisemnych rozpocznie się 7 maja.

– 7 maja matura z języka polskiego, 8 z matematyki, 9 z języka angielskiego, a także z wybranego języka nowożytnego jako podstawowy. Matury będą trwać do 24 maja, to będą ostatnie dni matur pisemnych – podaje Krzemiński.

List od ministra

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skierował list oraz życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Całej społeczności szkolnej życzył wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych.

Szef MEiN przywołał najważniejsze zmiany w systemie oświaty obowiązujące od 1 września br., wskazując w ten sposób najważniejsze wyzwania, z jakimi będzie mierzyła się polska szkoła w najbliższych miesiącach. Zapowiedział jednocześnie kontynuację wielu programów i przedsięwzięć realizowanych w poprzednich latach szkolnych.

„Drodzy uczniowie, skończyły się, niestety, wakacje. Też żałuję, ale tak jest każdego roku, bo jest czas na odpoczynek i czas na pracę. Właśnie zaczyna się czas na pracę” – powiedział w zamieszczonym na Twitterze wideo minister Czarnek.

Czarnek przekazał, że grupy ekspertów MEiN będą pracowały nad odchudzeniem podstawy programowej w roku szkolnym 2024/2025. „Aby wygospodarować trochę więcej czasu na wspólnotę i relacje rówieśnicze”.

