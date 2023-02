Dzień Bezpiecznego Internetu. Młodzież w sieci spędza nawet 12h dziennie Adrian Pieczka 07.02.2023 13:02 O jedną czwartą więcej czasu - w porównaniu z okresem sprzed pandemii - spędza w sieci młodzież. Dziś nastolatki surfują w internecie w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie, w weekendy i święta średnio ponad 6, a rekordziści nawet 12 godzin. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu pozmawialiśmy z ekspertem Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Dzień Bezpiecznego Internetu. Młodzież w sieci spędza nawet 12 h dziennie (autor: pixabay)

Anna Rywczyńska mówi, na co rodzice powinni zwrócić uwagę.

- Wiele dzieci korzysta z internetu późnym wieczorem, po godzinie 22 - informuje Anna Rywczyńska z NASK. - To jest taki czas trochę niezaopiekowany przez świat dorosłych. Różne rzeczy mogą się wtedy dziać. To zmęczenie, to konsekwencje fizyczne dla dzieci. Jeżeli dzieci są bardzo dużo na mediach społecznościowych, jest też problem psychiczny. Dobrostanu psychicznego. Bo jak mamy do czynienia z dzieckiem niewyspanym, przestymulowanym przez technologię i na dodatek opatrzonym tymi nierealnymi wizjami życia, to zaczynamy mieć faktycznie kłopoty - mówi.





- Ważne, by dzieci nie popadały w rutynę - ocenia Rywczyńska. - Myślę, że lepiej, jeśli dziecko zagra sobie w grę, nawet zarwie całą noc, żeby przejść tych parę poziomów, a potem wraca do tej normalności, niż jeżeli mamy do czynienia z rutyną, z takim stopniowym przechodzeniem w świat internetu - wskazuje.



Ważne pozytywne praktyki

- Istotna jest motywacja dziecka - mówi Rywczyńska. - Bardzo często dziecko, które nadużywa internetu, to dziecko, które ma po prostu kłopoty i ucieka troszeczkę do tej sieci. Musimy zastanowić się co się dzieje, że woli być tam niż chodzić na zajęcia, które dotychczas na przykład uwielbiał - tłumaczy.





- Powinniśmy budować u dzieci pozytywne praktyki - dodaje Rywczyńska. - Czyli jak małe dziecko pyta "Mamo, co robisz?", to nie mówię "Jestem w internecie", tylko mówię "Płacę rachunki", "Wysyłam maila do koleżanki", "Kupuję nam bilety do teatru czy na wyjazd". Czyli pokazywanie, że to jest jakieś narzędzie. Trzeba pilnować tych nawyków, nie zasypiać z telefonem, kupić dziecku budzik i nauczyć się z niego korzystać - mówi.





Praktycznie informacje dla rodziców, jak pomóc dziecku i na co zwracać uwagę w sieci można znaleźć na stronie zlapdystans.com.

