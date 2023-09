R. Fogiel w RDC: Polska mogłaby być nowym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ Cyryl Skiba 21.09.2023 08:59 Nie Niemcy, a Polska mogłaby być nowym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ - powiedział w „Poranku RDC” Radosław Fogiel. Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych na naszej antenie odniósł się do słów prezydenta Ukrainy, który zaproponował rozszerzenie składu rady właśnie między innymi o naszych zachodnich sąsiadów. Chodzi o wprowadzenia mechanizmu, który umożliwi odrzucanie rosyjskiego weta.

RDC/PAP

To Polska udowodniła, że powinna być nowym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ - uważa Radosław Fogiel. Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych podkreślił, że faktycznie ONZ wymaga reformy. Jest jednak pewne „ale”.

- Może dodatkowym przedstawicielem Europy powinien być kraj, który udowodnił swoje przywiązanie do prawa międzynarodowego i do wartości zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, wspierając Ukrainę bardziej niż kraj, który te słynne hełmy wysyłał, wysyłał i wysyłał. Myślę, że to my udowodniliśmy - mówił w „Poranku RDC”.

W środę podczas debaty otwartej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Ukrainy oświadczył, że Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby powstrzymać rosyjską agresję i ludobójstwo, gdyby nie rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa. Prawo weta w rękach agresora jest tym, co pchnęło ONZ w impas, w którym jest dzisiaj - ocenił Zełenski.

Podkreślił, że powrót do wypełniania zasad Karty Narodów Zjednoczonych jest kluczowym punktem ukraińskiego planu pokojowego, lecz aby to się stało, potrzeba zmian w ONZ.

Wezwał przy tym do gruntownych reform systemu, w tym możliwości omijania weta stałego członka Rady przez głosowanie Zgromadzenia Ogólnego, zawieszenie go w jego prawach, jeśli dopuści się agresji przeciwko innemu państwu, a także rozszerzenia grona stałych członków m.in. o Unię Afrykańską, Indie, Japonię, państwa muzułmańskie, państwa Pacyfiku, Ameryki Południowej czy Niemcy.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się obecnie z pięciu stałych członków – USA, Chin, Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii oraz dziesięciu członków niestałych, wybieranych na 2 lata.

Posłuchaj całej rozmowy: Radosław Fogiel w „Poranku RDC”