Szefowa KPRP w RDC: Prezydent zrobił bardzo wiele, aby pieniądze z KPO trafiły do Polski Adrian Pieczka 31.10.2023 17:49 Prezydent zrobił bardzo wiele, aby pieniądze z KPO trafiły do Polski, a to, czym mówi Donald Tusk, to droga na skróty – powiedziała w „Poranku RDC” szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Grażyna Ignaczak-Bandych podkreśliła, że mimo iż Andrzej Duda był umówiony z przewodniczącą Komisji Europejskiej, to odblokowanie pieniędzy nie nastąpiło.

Prezydent RP Andrzej Duda (autor: Jakub Szymczuk/KPRP)

Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła w „Poranku RDC” o tym, że prezydent zrobił wiele, by pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski.

– Złożył projekt ustawy, która miała doprowadzić do tego, że te pieniądze będą Polsce wypłacone. Pan prezydent wypełnił swoją deklarację, natomiast pieniądze nie popłynęły. W związku z tym mamy dwie umowy: z prezydentem i z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej – powiedziała w Radiu dla Ciebie Grażyna Ignaczak-Bandych.

Kilka dni temu Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Ursulą von der Leyen, po czym oświadczył mediom, że jest szansa, aby środki z KPO popłynęły do Polski jeszcze w grudniu.

Jak jednak zauważyła szefowa Kancelarii Prezydenta, jest to droga na skróty.

– Jeśli nowa większość w Sejmie będzie miała siłę, żeby te wszystkie tak zwane kamienie milowe zaimplementować do polskiego systemu prawnego, to myślę, że to jest możliwe. My jednak mówimy o sytuacji dogadywania się między kandydatem na premiera a przewodniczącą Komisji Europejskiej do, jak rozumiem, drogi na skróty – zauważyła.

Grażyna Ingaczak-Bandych dodała, że w tej sytuacji okazałoby się, że pieniądze były blokowane ze względów politycznych, a Unia nie ma prawa interweniować w proces wyborczy w Polsce.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument, który każdy kraj członkowski Unii Europejskiej musiał złożyć do Komisji Europejskiej, by rozpocząć proces wypłaty unijnych pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy.

Posłuchaj całej rozmowy: Poranek RDC. Grażyna Ignaczak-Bandych

Czytaj też: Szefowa KPRP w RDC: prezydent A. Duda jest przeciwny federalizacji Unii Europejskiej