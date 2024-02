J. Kluzik-Rostkowska w RDC: musimy być gotowi do samoobrony Adam Abramiuk 14.02.2024 17:43 Ważne jest budowanie silnej armii w sojuszu NATO, ale musimy być też gotowi do samoobrony - mówiła w „Poranku RDC” Joanna Kluzik-Rostkowska. Wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej podkreślała wagę ustawy o obronie cywilnej. Przepisy są obecnie przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska w „Poranku RDC” komentowała przygotowywaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ustawę o obronie cywilnej.

- Musimy budować nie tylko silne wojsko, ale też odporność cywilną - podkreślała. - To jest kwestia przygotowania schronów, przygotowania się na takie sytuacje trudne. Samorządy sobie z tym same nie poradzą. My po prostu musimy wiedzieć, co oznacza, jak syrena wyje długo, co oznacza, jak wyje krótko, co mamy robić, gdzie się mamy udać. Bo jeżeli będziemy na to przygotowani, to wtedy wrogowi będzie znacznie trudniej nas zaatakować - tłumaczyła.



- Ważne jest zaangażowanie w proces samorządów - mówiła Kluzik-Rostkowska. - Trzeba zrobić przegląd tego, co jest, bo to są te schrony, które były, ale to są też podziemne parkingi centrów handlowych, to są piwnice. To wszystko powinno być opisane, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w sytuacji trudnej nie będzie np. sieci komórkowej - wyjaśniła.





Według zapowiedzi MON, projekt ustawy o obronie cywilnej powinien być gotowy do końca marca.

