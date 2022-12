Przyszedł czas, żeby zamknąć przeszłość i zmienić pokolenie - Magdalena Sroka w RDC o objęciu funkcji szefowej Porozumienia Mariusz Niedźwiecki 12.12.2022 14:58 Magdalena Sroka zastąpiła na stanowisku szefa partii Jarosława Gowina, który złożył rezygnację na sobotnim Kongresie Nadzwyczajnym Porozumienia.

Magdalena Sroka zastąpiła na stanowisku szefa partii Jarosława Gowina (autor: PAP/Radek Pietruszka)

- Myślę, że nadszedł moment, w którym trzeba było zmienić zarządzanie w Porozumieniu. Trzeba było zamknąć przeszłość i spojrzeć się w przyszłość. Trochę zmienić pokolenie, zmienić myślenie i myślę też, że stąd ta decyzja Jarosława Gowina - mówiła na naszej antenie nowa szefowa partii.

Podczas kongresu głosowało 86 delegatów, 82 poparło jedyną kandydatkę na stanowisko prezesa.

- Oczywiście złośliwi mówią, że nie było innych kandydatów, także to nie był wybór. Jako jedyna kandydatka uzyskała większość w głosowaniu niejawnym i tu nie było głosów sprzeciwu, za co też serdecznie dziękuje wszystkim członkom Porozumienia, którzy przyjechali do Warszawy na Kongres - dodaje Sroka.

Jarosław Gowin kierował Porozumieniem od początku istnienia partii, czyli od 2017r.

