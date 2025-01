Czternastolatce przeszczepiono serce, które jechało siedem godzin w specjalnym pudełku RDC 20.01.2025 22:02 Kardiochirurdzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszczepili czternastoletniej Oliwii serce. Narząd został pobrany od dawcy na Litwie, przez ponad siedem godzin „żył” i był transportowany do Polski w specjalnym urządzeniu, które zapewniało przepływ krwi i płynów ustrojowych.

Specjalne urządzenie pozwoliło sprowadzić z Litwy do Polski serce do przeszczepu. To przełomowa technologia, bo organy do przeszczepów mogą być przechowywane w lodzie do czterech godzin od momentu pobrania do przeszczepienia. Użycie systemu OCS wydłuża ten czas do 12 godzin – powiedział Polskiemu Radiu krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Michał Grąt.

„To jest skok w przyszłość. Dzięki tej technologii możemy ocenić, czy po pobraniu narządu od zmarłego dawcy, po odtworzeniu przepływu krwi przez dany narząd, co się dzieje w maszynie, czy on zaczyna funkcjonować, czy nie” – mówił.

Profesor podkreślił, że ryzyko podjęcia pracy przez narząd jest przeniesione z człowieka na maszynę, a maszyna nie umrze.



Oliwia ma wrodzoną wadę serca i od września w szpitalu czekała na przeszczep. Na początku stycznia przeszła operację i powoli wraca do zdrowia. „Czuję się dobrze, już jestem zdrowa. Chcę nauczyć się chodzić i po prostu być samodzielna. Dziękuje za uratowanie mi życia i za przeszczep” – mówiła dziewczynka.

