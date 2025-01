Mył konia na myjni samochodowej nie pierwszy raz? „To się w głowie nie mieści”

Bezmyślność, masakra, w głowie się to nie mieści - tak mieszkańcy Makowa Mazowieckiego komentują zdarzenie, do którego doszło tam w myjni samochodowej. W weekend na stację podjechała bryczka z koniem. Właściciel zwierzęcia mył je myjką ciśnieniową. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, nie była to pierwsza taka sytuacja.