Przyjechali bryczką, aby umyć konia na myjni samochodowej. Nie usłyszeli zarzutów

Nasze wstępne ustalenia wskazują na to, że dobrostan zwierząt należących do mężczyzny, który przyjechał tą bryczką do myjni, nie był zakłócony — przekazała w rozmowie z Polskim Radiem RDC rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Woźnica wraz z pasażerem bryczki nie usłyszeli zarzutów. Jak się nieoficjalnie dowiedziała się reporterka RDC, mycie zwierzęcia myjką ciśnieniową nie było incydentalne. Zdarzało się to też wcześniej.