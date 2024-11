Potrącił łosia, a następnie wjechał w drzewo. Policja apeluje o ostrożność RDC 03.11.2024 15:46 Na drodze krajowej nr 48 w pow. białobrzeskim pod koła samochodu wybiegł łoś. Pojazd potrącił zwierzę, a następnie wjechał w drzewo – przekazał Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach w okolicach lasów.

Policja apeluje o ostrożność na drogach w okolicach lasów (autor: Policja/zdjęcie ilustracyjne)

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Szczyty koło Białobrzegów.

— Na drodze krajowej nr 48 kierujący volkswagenem zderzył się z łosiem, a następnie uderzył w drzewo. Osoby znajdujące się w pojeździe nie odniosły żadnych poważnych obrażeń, ale zwierzę nie przeżyło — powiedział policjant.

Sawicki zauważył, że to już kolejny w ostatnich dniach wypadek z udziałem dzikich zwierząt na terenie woj. mazowieckiego. Pod koniec października z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala 33-letni kierowca fiata, który zderzył się z łosiem na drodze w pow. garwolińskim.

Policjanci apelują o ostrożność

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, łąk, zarośli oraz pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny jest bardzo duże.

Zdaniem mundurowych przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt jest przeważnie nadmierna prędkość, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz wydłuża drogę hamowania rozpędzonego auta.

Dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i o świcie, kiedy żerują. Dlatego w trakcie podroży, zwłaszcza o tej porze należy zwracać baczną uwagę na pobocza.

Oślepione przez światła reflektorów zwierzę rzadko ucieka, w większości przypadków zatrzymuje się. W takiej sytuacji nietrudno o zderzenie. Potrącony łoś ważący kilkaset kilogramów jest w stanie przebić szybę czołową i wpaść do pojazdu, a to może spowodować u kierowców i pasażerów bardzo poważne obrażenia, a nawet doprowadzić do ich śmierci.

