Transportowcy i przewoźnicy z Mazowsza protestują. Blokada w Międzyrzecu Podlaskim Beata Głozak 22.06.2024 10:02 Trwa protest przewoźników na skrzyżowaniu dróg krajowych numer 2 i 19 w Międzyrzecu Podlaskim. Uczestnicy blokują przejazd na trasie Siedlce - Biała Podlaska. — Mówimy dość bezczynności polityków — podkreśla przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu z siedzibą w Siedlcach Waldemar Jaszczur.

Tir (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Przewoźnicy i transportowcy z Mazowsza biorą udział w dużym sobotnim proteście. Organizatorem jest Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu z siedzibą w Siedlcach.

Uczestnicy blokują przejazd na trasie Siedlce - Biała Podlaska. Przewoźnicy przepuszczają tylko pojazdy uprzywilejowane. Protest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 19 w Międzyrzecu Podlaskim ma potrwać do jutra. Policja wyznaczyła objazdy.

— Mówimy dość bezczynności polityków — informuje przewodniczący Waldemar Jaszczur i dodaje, że w sobotę branża wystąpi z trzema głównymi postulatami.

— My w końcu nie wiemy ile tego ZUS-u mamy płacić. Dlaczego firma, która bankrutuje, nie jest zwolniona z tego typu opłat. Kolejnym postulatem to jest absurdalny wymóg wymiany tachografów z nowego roku we wszystkich pojazdach. Trzecim postulatem jest zrobienie porządku z firmami z kapitałem poza Unii, które zostały zarejestrowane na terenie naszego kraju — wymienia Jaszczur.

Będzie więcej protestów?

Transportowcy zapewniają, że jeśli rządzący nie będą chcieli z nimi rozmawiać i nic nie zmieni się w polityce krajowej – protestów będzie więcej i będą bardzo dotkliwe.

— Mamy wiele naprawdę przemyślanych i zaplanowanych wariantów, włącznie z potężną manifestacją stolicy w centrum Warszawy. Nie chcemy, oby do tego nie doszło, bo to będzie totalny paraliż miasta. Mamy nadzieję, że ta sobotnia manifestacje właściwie dotrze do właściwych osób głównych, prominentnych decydentów — mówi Jaszczur.

Sobotni protest rozpoczął się o godz. 8:00.

Czytaj też: Co dalej z akademikiem przy Bema i jego mieszkańcami? Decyzja jeszcze w tym miesiącu