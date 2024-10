Dziś protest pracowników Huty Częstochowa w Warszawie

300 pracowników częstochowskiej Huty jedzie do Warszawy, aby protestować przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Chcą zwrócić uwagę rządu na krytyczną sytuację branży hutniczej oraz brak pomocy i wsparcia dla Huty Częstochowa. Manifestacja ma potrwać od godz. 11:00 do 14:00. Protestujący wręczą kolejną petycję skierowaną do premiera.