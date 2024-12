Protest osób z niepełnosprawnościami w Warszawie. „Nie zamrażajcie nam życia” RDC 03.12.2024 11:21 W Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami pod kancelarią premiera rozpoczął się protest ws. uchwalenia ustawy o asystencji osobistej. O szczegółach zmian mówił w Poranku RDC pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Protest osób z niepełnosprawnościami (autor: Radek Pietruszka/PAP)

Pod kancelarią premiera ruszył protest osób z niepełnosprawnościami. Protestującym chodzi o uchwalenie ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami zgodnej z Konwencją ONZ. Jednak są opóźnienia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w styczniu zapowiedziało swój projekt ale dopiero w piątek został on wpisany na listę prac legislacyjnych.

Jak jednak przekonywał w Poranku RDC Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, już w przyszłym tygodniu mogą rozpocząć się konsultacje publiczne i międzyresortowe.

– Będzie strona internetowa, każdy będzie mógł przesłać swoje opinie o naszej ustawie. To, co jest też ważne, to będzie pierwsza tak duża ustawa, która będzie opisana w ETR-ze, czyli języku Easy To Read, łatwym dla zrozumienia także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – mówił Łukasz Krasoń.

Zapisy ministerialnej ustawy pomogą wykreować też nową gałąź gospodarki, bo potrzeba będzie ok. 150 tys. osób, które będą pełnić funkcję asystentów.

– Docelowo może to być nawet 150 tys. asystentów, to jest bardzo dużo liczba. My oczywiście będziemy starali się maksymalnie upraszczać te procedury. Też system komputerowy, który powstanie, ma pomóc ludziom w zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji – przekazał przedstawiciel rządu.

Rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miałby być przyjęty przez rząd w I kwartale 2025 r.

Na początku marca wpłynął do Sejmu prezydencki projekt, który według osób niepełnosprawnych i ekspertów wymaga daleko idących poprawek i który został zamrożony.

W Polsce w ubiegłym roku żyło 4 mln ludzi z niepełnosprawnościami.

