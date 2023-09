Prezes NBP: Inflacja jest naszą zmorą. W Polsce jest już jednocyfrowa RDC 07.09.2023 15:53 Inflacja w Polsce jest już jednocyfrowa — wskazał w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że inflacja za wrzesień br. będzie wynosiła nieco powyżej 8,5 proc., a na koniec tego roku być może spadnie do 6 proc. Zdaniem prezesa NBP bez obniżenia stop procentowych ceny wkrótce stałyby się realnie dodatnie.

Konferencja Prezesa NBP prof. Adam Glapiński (autor: NBP/youtube)

Jak poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, „w dniu dzisiejszym, tak samo jak i we wczorajszym, kiedy podejmowaliśmy decyzję jako Rada Polityki Pieniężnej, inflacja jest już jednocyfrowa”.

— Od pięciu miesięcy nie mamy do czynienia ze zmianą cen. (...) Od pięciu miesięcy ceny wzrosły o 0,5 proc., czyli niezauważalnie. W praktyce oznacza to, że poziom cen niemal nie uległ zmianie — powiedział Glapiński.

Adam Glapiński podkreślił, że za wrzesień inflacja „będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5 proc., a to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa”.

— Inflacja jest naszą zmorą, a głównym celem NBP jest walka z nią. Z radością obserwujemy, że ceny stoją — stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego, przyznając jednocześnie, że ceny są wyższe niż rok temu o 9,5-9,6 proc. W ocenie Glapińskiego, ostatnie miesiące to „okres bezprecedensowo szybkiego spadku inflacji”.

Prezes NBP wskazał, że stopy procentowe za chwilę staną się realnie dodatnie, „na koniec tego roku inflacja być może będzie wynosiła 6 proc.”.

Jak mówił, dotrzymane zostały warunki do obniżenia stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. — referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc.

Według szybkiego szacunku GUS, roczny wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2023 r. się obniżył i wyniósł 10,1 proc. wobec 10,8 proc. w lipcu br.

Czytaj też: Program „Lokalna półka”, czyli produkty od lokalnych dostawców w marketach