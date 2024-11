Przyszłość rynku pracy w dobie AI. Ekspert w RDC o skutkach wdrożenia sztucznej inteligencji Miłosz Kuter 13.11.2024 15:49 Wdrożenie AI może zaoszczędzić nawet 40% czasu godzinowego pracy w miesiącu — stwierdził na antenie Polskiego Radia RDC ekspert do spraw rynku pracy Karol Kapuściński. Głównym tematem audycji „Technologicznie mówiąc” była przyszłość wybranych zawodów w dobie sztucznej inteligencji.

Karol Kapuścinski (autor: RDC)

Jak może wyglądać przyszłość rynku pracy w dobie sztucznej inteligencji? Nad tym zastanawiali się goście Piotra Pilewskiego w audycji „Technologicznie mówiąc”.

Ekspert ds. rynku pracy Karol Kapuściński stwierdził, że wdrożenie AI może zaoszczędzić nawet 40% czasu godzinowego pracy w miesiącu. Jak podkreślił na antenie Polskiego Radia RDC, w tej kwestii wiele zależy od pracodawców.

— No i teraz pytanie, co z tym zrobią pracodawcy? To znaczy, czy to wpłynie na nasz well-being i my będziemy pracować mniej? Czy będziemy pracować bardziej efektywnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw, w których jesteśmy zatrudnieni — powiedział Kapuściński.

Jak dodał ekspert, rynek pracy w sektorze IT jest bardzo przesycony. Co roku przybywa nam programistów.

— Dziś na stanowisko juniorskie potrafi aplikować nawet 1500 osób, co jeszcze rok temu, dwa, trzy było nie do pomyślenia, bo na stanowiska programistyczne aplikowało zero, jeden kandydat dwóch. Na stanowiska juniorskie też nie było wcale tak dużo, a dzisiaj tak naprawdę do ogłoszeń często ustawiają się kolejki, więc to jest znaczna zmiana — dodał.

Według raportów PARP branża IT stanowi około 8% polskiego PKB.

