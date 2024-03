Polska wyśle żołnierzy do Ukrainy? „Chodzi o to, żeby Rosja nie wiedziała, jak NATO się zachowa” Cyryl Skiba 21.03.2024 09:32 Dzisiaj nie wyślemy żołnierzy na front w Ukrainie - powiedział w „Poranku RDC” Paweł Zalewski. Wiceminister obrony narodowej odniósł się do słów prezydenta Francji, który powiedział, że NATO powinno rozważyć taki scenariusz. Paweł Zalewski podkreślił jednak, że w przyszłości każdy plan jest godny rozważenia, pod warunkiem, że będzie on zgodny z naszym interesem.

Najważniejsze to nie pozwolić na przewagę Rosji - uważa wiceminister obrony narodowej. Paweł Zalewski w „Poranku RDC” powiedział, że Polska nie wyśle żołnierzy na front w Ukrainie. To odpowiedź na słowa prezydenta Francji, który nie wykluczył takiego scenariusza.

- Rosja zawsze wiedziała, jak się NATO zachowa, gdy ona coś zrobi. Teraz chodzi o to, żeby tego nie wiedziała. Dzisiaj Ukraina się broni, my Ukrainie pomagamy, ale przecież nie jesteśmy w stanie wymyślić bardzo różnych wariantów rozwoju sytuacji. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie zgodne z polskim interesem, czy to będzie zgodne z interesem NATO - mówił Paweł Zalewski.



Wsparcie dla Ukrainy to jeden z tematów szczytu w Brukseli, w którym bierze udział polski premier. Donald Tusk o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy rozmawiał w piątek już w Berlinie z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem i prezydenckim Francji Emmanuelem Macronem.

