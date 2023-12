Na święta prawie 1,5 tys. zł za osobę. Ekspert: widać, jak dotyka nas inflacja Adam Abramiuk 21.12.2023 15:21 Prawie 1500 zł na osobę - tyle średnio kosztowały będą nas w tym roku święta Bożego Narodzenia. W to wlicza się jedzenie, prezenty i transport. Związek Banków Polskich opublikował raport „Świąteczny Portfel Polaków”. Widać, jak dotyka nas inflacja - skomentował w „Magazynie ekonomicznym” Przemysław Barbrich ze związku.

Pojedyncza osoba na organizację Bożego Narodzenia wyda średnio 1490 zł (autor: GOV)

Związek Banków Polskich opublikował raport dotyczący bożonarodzeniowych wydatków. Ze Świątecznego Portfela Polaków 2023 wynika, że pojedyncza osoba na organizację Bożego Narodzenia wyda średnio 1490 zł. W to wlicza się jedzenie, prezenty i transport.

Ekspert dr Przemysław Barbrich, zaznaczył w „Magazynie ekonomicznym”, że widać jak bardzo dotyka nas inflacja.

— To jest o prawie 70 złotych więcej, niż było w roku poprzednim. Ktoś powie „niewiele”, ale jak już popatrzymy na wydatki czteroosobowej rodziny, to te wydatki wynoszą około 3 700 złotych, a to oznacza, że jest to więcej o 650 złotych niż w poprzednim roku. To jest jednak dużo — powiedział Barbrich

Jak zauważył ekspert, na rynku widać spadki cen, jednak głównie wśród tłuszczy. Większość artykułów świątecznych cały czas rośnie.

— Ryby, mięso, pieczywo to są wzrosty rzędu 10 procent, a w związku z tym, że odbijaliśmy się od dosyć wysokiego poziomu, no bo przecież inflacja to nie jest tylko rok 2023, ale ona była też wcześniej, to jest po prostu drogo i bardzo wiele osób będzie musiało się ograniczyć w czasie tych świąt — oznajmił.

Najbardziej chcemy oszczędzać na prezentach — tak deklaruje 43 proc. badanych. Cały świąteczny raport można znaleźć na stronie Związku Banku Polskiego.

