Czy RPP zmieni stopy procentowe? Ekonomista: w tej chwili nie ma na to miejsca Cyryl Skiba 04.04.2024 12:21 Stopy procentowe się nie zmienią - powiedział w Radiu dla Ciebie Marek Zuber. Ekonomista odniósł się do ostatnich optymistycznych danych dotyczących niskiej inflacji. Według prognoz eksperta, to jednak za mało, by obniżyć wysokość stóp procentowych, bo inflacja znowu zanotuje wzrost.

Marek Zuber (autor: RDC)

Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, te się nie zmienią. Choć przed świętami minister finansów ogłosił, że inflacja jest najniższa od pięciu lat, to ekspert w rozmowie z RDC przyznał, że to za mało, by stopy obniżyć.

- Jest pełna zgodność co do tego, że ta inflacja odbije. Ja zakładam, że w wersji pesymistycznej to może być nawet 7-8 procent w drugiej połowie roku, a więc nie ma niestety miejsca na obniżanie stóp procentowych w tej chwili. Więc raczej bym zakładał, że stopy nie zostaną obniżone moim zdaniem być może nawet do końca pierwszego kwartału przyszłego roku - powiedział w „Magazynie ekonomicznym” ekspert.





Informację o wysokości stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej ma podać po południu. Od poziomu stóp zależy między innymi oprocentowanie kredytów w złotych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75 procent.

Minister finansów: mamy najniższą inflację od pięciu lat

Inflacja w Polsce spadła w marcu do poziomu najniższego od pięciu lat i drugi miesiąc z rzędu spadły ceny żywności - powiedział w piątek w Rzeszowie minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

- Inflacja w marcu wyniosła 1,9 proc., była trochę niższa od oczekiwań analityków, co dla mnie bardzo ważne, najniższa od pięciu lat. Mamy w tej chwili najniższą inflację od pięciu lat i co dla mnie być może jeszcze ważniejsze, drugi miesiąc z rzędu spadają ceny żywności liczone w relacji miesiąc do miesiąca - powiedział Domański.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek wstępny szacunek inflacji w marcu. Wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 1,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc.

Minister zaznaczył jednocześnie, że rząd prowadzi stabilną politykę dotyczącą przychodów budżetowych, stąd decyzja o powrocie od kwietnia do 5 proc. stawki VAT na żywność.

- Musimy, jako Ministerstwo Finansów, jako rząd, prowadzić odpowiedzialną, stabilną politykę dotyczącą także przychodów budżetowych, stąd decyzja dotycząca VAT-u (na żywność - red.), ale jestem absolutnie przekonany, że na ceny w sklepach ta decyzja będzie miała bardzo, bardzo umiarkowane przełożenie - powiedział szef resortu finansów.

Czytaj też: Powrót 5-proc. VAT na żywność. Jak wpłynął na ceny w marketach i na bazarkach?