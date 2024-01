Ile zarabiają Polacy? Eksperci: To pierwszy taki wynik po 1989 roku [DANE]

W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2023 r. o 4,7 proc., co oznacza, że przekroczyło 8000 zł brutto. – To pierwszy taki wynik po 1989 roku – mówią eksperci z Polskiego Instytut Ekonomicznego.