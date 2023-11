Spadają ceny paliw na stacjach. Kiedy będą pierwsze obniżki? Adrian Pieczka 17.11.2023 21:32 Spadają ceny paliw na stacjach – analitycy przewidują, że w przyszłym tygodniu za paliwo zapłacimy o kilka groszy mniej. Na rynkach światowych mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem tendencji zwyżkowej – mówi RDC analityk rynku paliw Jakub Bogucki.

Ile za paliwo? (autor: pixabay)

Jak przewidują analitycy portalu e-petrol.pl, w drugiej połowie listopada koszty tankowania będą spadać.

To efekt spadków notowanych w ostatnim czasie na giełdach paliw w Europie. Tylko wczoraj ropa potaniała o trzy dolary.

– To konsekwencja dłuższej fali spadkowej. Wiemy, że ten popyt nie jest jednak tak dynamiczny, jak zakładano początkowo. Na rynkach światowych mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem tej tendencji zwyżkowej. To będzie się przekładać również na sytuację na polskich stacjach – mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.

To oznacza, że możemy liczyć na kilkugroszowe obniżki. Tym samym oddala się wizja 7 złotych za litr paliwa.

