Jaka inflacja w styczniu 2025? GUS podał najnowsze dane [SPRAWDŹ] RDC 14.02.2025 10:12 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrosły rdr o 5,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. – podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.

Jaka inflacja w styczniu? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/SIRAPHOL S./Freepik)

Inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 5,3 proc., a miesiąc do miesiąca 1,0 proc. Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrosły rdr o 5,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 5,0 proc. rdr i wzrostu o 0,7 proc. mdm.

W grudniu inflacja wyniosła 4,7 proc.

Według wstępnych danych, w styczniu 2025 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły r/r o 5,3% (wskaźnik cen 105,3), a w stosunku do grudnia 2024 r. wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0)

Dane ostateczne za styczeń i luty zostaną ogłoszone 14 marca.https://t.co/4aVdcPdVhP#GUS pic.twitter.com/PeTRMhck9L — GUS (@GUS_STAT) February 14, 2025

Dlaczego inflacja jest wyższa?

Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważył, że piątkowy odczyt „istotnie podbijają ceny energii.

– W bieżącym roku wzrost cen w Polsce będzie wprawdzie należeć do jednego z większych wśród państw UE, jednak różnice względem strefy euro będą umiarkowane – ocenił.

Ekonomista podkreślił, że przyspieszenie inflacji z 4,7 do 5,3 proc. w ujęciu rocznym było zasługą cen żywności, których tempo wzrostu przyśpieszyło z 4,8 do 5,5 proc. rdr. Zwrócił uwagę, że podniosły się też koszty energii – były one wyższe o 13,2 proc. rdr.

– To między innymi efekt wyższej opłaty dystrybucyjnej w przypadku cen gazu. Inflacja bazowa wyniosła 4,1 proc. Dalej dominuje głównie wzrost cen usług – dodał.

Jego zdaniem kolejne miesiące dalej podniosą wysokie tempo wzrostu cen. – Spodziewamy się szybszego wzrostu cen towarów przemysłowych. W strefie euro skończył się okres, gdy ceny producentów znajdywały się w deflacji, co wpłynie na presję kosztową. Większych spadków inflacji spodziewamy się dopiero w drugiej połowie roku. Będzie to efekt wolniejszego wzrostu cen usług. Niższe tempo wzrostu wynagrodzeń powinno hamować presje inflacyjną – wskazał analityk.

W jego ocenie w tym roku Polska pozostanie wśród krajów o najwyższej inflacji w Unii Europejskiej, lecz „różnice w stosunku do państw zachodnich pozostaną umiarkowane”.

– Prognozy ekonomistów ankietowanych przez Focus Economics wskazują, że średnioroczna inflacja wyniesie 4,2 proc., podczas gdy w strefie euro będzie to 3,5 proc. – podsumował.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Czytaj też: „Bez miłości nie ma życia”. Specjalna akcja RDC w święto zakochanych