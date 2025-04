„Jest zdecydowanie drożej”. Ile zapłacimy w tym roku za zakupy wielkanocne? Olga Kwaśniewska 13.04.2025 16:27 To będzie droga Wielkanoc — szacują analitycy rynku. Według badań, ponad połowa Polaków zamierza wydać w te święta średnio 200-300 zł na osobę. To porównywalnie, jak przed rokiem, jednak z analiz wynika, że ze względu na inflację i rosnące koszty żywności, za te pieniądze kupimy relatywnie mniej.

Ile zapłacimy w tym roku za zakupy wielkanocne? (autor: Pixabay)

Mniej oszczędności, ale i mniej zakupów w koszyku. Inflacja i wzrost kosztów żywności dadzą się odczuć podczas tegorocznych przedświątecznych zakupów.

Zdaniem Roberta Biegaja z grupy Shopfully jest drożej, ale sieci handlowe będą i tak próbowały zachęcić klientów.

— Jest drożej. W samym marcu o 6,7% drożała żywność bez napojów alkoholowych. Obstawiam, że przed samymi świętami też to będzie między 6% a 7%. Czyli jest zdecydowanie drożej. Natomiast jest szansa, że będzie więcej promocji. Do tej walki takiej tradycyjnej między dyskontami, także hipermarkety zadeklarowały, że chcą podjąć rękawice i walczyć. Więc myślę, że Polacy na tym skorzystają — powiedział Biegaj.

Wiadomo, które podstawowe produkty zdrożały najbardziej.

— To są produkty, które szalenie zdrożały. Masło zdrożało około 30%, ogólnie wyroby tłuszczowe 16%, a same jajka w marcu to jest 13,6%. Święta będą na pewno droższe od świąt zeszłorocznych — poinformował Biegaj.

Analitycy sprawdzili też, ile przeciętnie wydamy na organizację świąt.

— Odpowiedź właściwie się nie różni od tego, co w zeszłym roku Polacy deklarowali. Chodzi o kwotę na osobę, na samą żywność, bez napojów alkoholowych. Jest to między 200 zł a 300 zł. Jeżeli przyjmiemy, że taka przeciętna polska rodzina to zazwyczaj cztery osoby, to wychodzi nam między 800 zł a 1200 zł. To jest dokładnie tyle samo jak w zeszłym roku — dodał Biegaj.

Jak się okazało, spada liczba osób, które w święta szukają oszczędności.

— Mniej jest osób, które zamierzają zaoszczędzić. W zeszłym roku, 53% osób deklarowało, że zamierza zaoszczędzić na tych zakupach. W tym roku jest trochę tych osób mniej, to jest niecałe 46%, ale nadal to jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli chcemy szukać pozytywów, to na pierwszym miejscu, na którym chcemy zaoszczędzić jest alkohol — prawie 40% — powiedział Biegaj.

Na przestrzeni ostatnich lat widać, że Polacy obchodzą święta wielkanocne coraz mniej hucznie.

— Mam wrażenie, że tutaj normalnie jemy. To znaczy, coraz mniej jest takiego „zastaw się, a postaw się”. Zwłaszcza jeżeli porównamy te święta wielkanocne, do niektórych długich weekendów grillowych. Polacy bardziej się zakupowo przygotowują do nich niż do świąt. Jest coraz bardziej racjonalne podejście — zaznaczył Biegaj.

Za białą kiełbasę trzeba w tym roku zapłacić minimum 25 zł za kg. W ubiegłym roku było to nawet 10 zł mniej.

Jajka z wolnego wybiegu to wzrost do średnio 1,50 zł za sztukę. Rok temu było to 1,30 zł.

