Święta droższe niż w ubiegłym roku. Za jakie produkty zapłacimy więcej? Adam Abramiuk 16.04.2025 21:22 Produkty na święta droższe o blisko 6 proc. niż w ubiegłym roku — tyle wyniósł wzrost cen żywności „koszyka wielkanocnego” w porównaniu marca 2025 do marca 2024. Wlicza się w niego kilkadziesiąt produktów badanych w ramach cen żywności. To m.in. jajka, kiełbasa, chleb, chrzan czy majonez.

Ile zapłacimy w tym roku za zakupy wielkanocne? (autor: Pixabay)

Anna Bobel z Głównego Urzędu Skarbowej podkreśla, że w większości widzimy wzrost cen.

— W przypadku większości grup żywnościowych ujętych w badaniu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli potocznie inflacji, odnotowaliśmy wzrosty cen, bo to np. o pieczywie, artykułach w grupie mleko, sery i jaja, owocach czy warzywach. Cena kilograma białej kiełbasy wynosiła w marcu 31,30 zł i była o 8,2 proc. wyższa niż rok temu — informuje Bobel.

Są jednak spadki w niektórych towarach.

— W koszyku wielkanocnym tańsze będą cukier, mąka, schab, nieznacznie majonez. Dobrą wiadomością dla osób planujących w czasie świąt podróże są zmiany cen paliw na stacjach benzynowych. W marcu bieżącego roku paliwa do prywatnych środków transportu było o blisko 5 proc. tańsze niż przed rokiem — dodaje Bobel.

Inflacja w marcu wyniosła 4,9%.

