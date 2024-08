Kierownictwo MON z wizytą w USA. W planach prezentacja pierwszego kupionego przez Polskę F-35 RDC 27.08.2024 07:58 W środę wiceministrowie obrony narodowej Paweł Bejda i Cezary Tomczyk w Fort Worth w USA wezmą udział w prezentacji pierwszego samolotu F-35 zakupionego przez Polskę. W czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem - przekazało MON.

F-35 (autor: MON)

Kierownictwo MON uda się z wizytą do USA. W planach jest prezentacja pierwszego kupionego przez Polskę F-35.

"Dzięki zakupowi samolotów F-35 Polska dołącza do wąskiego, elitarnego grona państw dysponujących tymi maszynami. Samoloty te wyróżniają się interoperacyjnością, współpracując m.in. z systemami PATRIOT i myśliwcami F-16, które Wojsko Polskie ma na wyposażeniu" - przekazało MON w poniedziałkowym komunikacie poprzedzającym wizytę.

Prezentację samolotu F-35 w Fort Worth w USA zaplanowano na środę, gdy przypada Święto Lotnictwa Polskiego. Jak przekazał resort obrony, wezmą w niej udział wiceministrowie Paweł Bejda i Cezary Tomczyk.

Z kolei w czwartek - przekazano - wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Jak przypomniało MON, Polska podpisała umowę na 32 samoloty 5. generacji F-35 Lightning II; oprócz samych myśliwców, umowa obejmuje także zapasowe silniki, symulatory misji, wsparcie eksploatacji oraz szkolenie pilotów i obsługi naziemnej.

W poniedziałek późnym wieczorem Bejda napisał na platformie X, że przekazanie samolotów 5. generacji F-35 dla Polski poprzedził spotkaniem z przedstawicielami firmy General Dynamics Land Systems (GDLS). "Zacieśniając współpracę z wieloletnim partnerem budujemy silne wojska pancerne, gotowe odeprzeć wszelkie zagrożenia" - podkreślił wiceminister.

W maju Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w sierpniu do polskich sił powietrznych formalnie trafią pierwsze z 32 zamówionych amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-35. Nie znajdą się jednak jeszcze w tym roku w Polsce - to polscy lotnicy udadzą się do USA na szkolenie w obsłudze F-35, a następnie już jako instruktorzy będą szkolili kolejnych polskich pilotów i techników pracujących z tymi maszynami.

Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zostały zamówione w 2020 r. wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol.; cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r.

