J. Wicha: pieniądze z KPO posłużą zdrowotnym programom profilaktycznym Joanna Tarkowska-Klinke 18.03.2025 09:18 Pieniądze z KPO posłużą zdrowotnym programom profilaktycznym. Mówiła o tym na naszej antenie posłanka Joanna Wicha z Lewicy, członkini sejmowej komisji zdrowia. Wymieniła w tym kontekście program „Moje zdrowie”.

Lekarz (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

- Można będzie częściowo te pieniądze wykorzystać, żeby przygotować placówki do prowadzenia, nauczyć co trzeba będzie badać, ale przede wszystkim rozpropagować to, że młodzi ludzie od 18 roku życia mają prawo zrobić sobie te bilansy co 5 lat, a po 60. roku co 3 lata - mówiła na naszej antenie posłanka Joanna Wicha z Lewicy.



Program „Moje Zdrowie” zacznie działać w maju, po wygaszeniu z końcem kwietnia programu „Profilaktyka 40 plus”.

Bilans zdrowia finansowany przez NFZ dla 20-latków i starszych obejmie styl życia, choroby serca, nowotwory, zdrowie psychiczne, uzależnienia i szczepienia. W sumie będzie mogło z niego skorzystać ok. 30 mln osób. Po ankiecie i badaniach diagnostycznych ma się odbywać wizyta podsumowująca połączona z przygotowaniem Indywidualnego Planu Zdrowotnego (IPZ).

