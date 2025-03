Joanna Wicha w Polskim Radiu RDC: System ochrony zdrowia najlepiej byłoby zbudować od nowa Joanna Tarkowska-Klinke 17.03.2025 09:52 System ochrony zdrowia najlepiej byłoby zbudować od nowa - uważa posłanka Lewicy Joanna Wicha. Członkini sejmowej Komisji Zdrowia, z zawodu pielęgniarka, mówiła w „Poranku RDC” o problemach z dostępem do lekarzy i ciągłym brakiem wystarczających środków na leczenie.

Joanna Wicha (autor: RDC)

Problemy z dostępem do lekarzy oraz brak środków na leczenie były tematem audycji „Poranek RDC”. Gościem Roberta Łuchniaka była posłanka Lewicy Joanna Wicha, która jest członkinią sejmowej Komisji Zdrowia, a z zawodu pielęgniarką.

- Powiem coś rewolucyjnego. Ja to najchętniej wzięłabym gumkę „Myszkę” i wszystko wytarła, i zrobiła od początku. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Nasza ochrona zdrowia funkcjonuje w taki sposób, że przychodzą kolejne rządy, przychodzą kolejni ministrowie i robi się te tak zwane prowizorki - tłumaczyła na naszej antenie.



Według posłanki Wichy problemem jest też brak dialogu z personelem medycznym.

- To co nie działa moim zdaniem to to, że nie słuchamy, tak naprawdę nie słuchamy środowiska. To znaczy nie słuchamy ludzi, którzy na co dzień zajmują się ochroną zdrowia i borykają się z tymi prawdziwymi, realnymi problemami - wskazała posłanka Lewicy.



Na początku marca weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia ws. prowadzenia przez przychodnie harmonogramów wolnych terminów wizyt u lekarzy specjalistów. Ma to spowodować, że nie będzie wielokrotnych zapisów i w konsekwencji skrócić kolejki.

Czytaj też: Jak właściwie przechowywać leki? Główny Inspektor Sanitarny w RDC radzi