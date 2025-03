Jak właściwie przechowywać leki? Główny Inspektor Sanitarny w RDC radzi Idalia Tomczak 16.03.2025 17:26 - Kuchnia i łazienka, to nie są najlepsze miejsca do przechowywania leków - mówił w Polskim Radiu RDC Główny Inspektor Farmaceutyczny. Łukasz Pietrzak był gościem Conrado Moreno w audycji Przychodnia. Jak się okazuje świadomość dotycząca tego jak właściwie przechowywać leki nie jest najlepsza.

Gdzie przechowywać leki? (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Na antenie Polskiego Radia RDC Główny Inspektor Sanitarny, Łukasz Pietrzak przypomniał, że leki trzeba brać odpowiedzialnie, nie powinno się ich przekazywać innym osobom i należy pamiętać o zasadach odpowiedniego przechowywania.

Gość Conrado Moreno przypomniał, że każdy lek może mieć działanie niepożądane.

- Leki musimy stosować odpowiedzialnie, nie w sytuacji kiedy nam się wydaje, że powinniśmy je stosować, tylko kiedy faktycznie przyczyną są nasze problemy medyczne, problemy zdrowotne lub ewentualnie stany, które wymagają zastosowania leków - tłumaczył.

Według Łukasza Pietrzaka, jako naród mamy dużą łatwość w braniu leków.

- My wydajemy chyba najwięcej w Europie, jeżeli chodzi o leki bez recepty. Czyli leki, które właściwie sami podejmujemy decyzję o ich zastosowaniu, sami sobie ustalamy niejednokrotnie dawkowanie, często przekraczamy dawkowanie maksymalne, które wynika z charakterystyki tego leku, co naprawdę jest bardzo, bardzo dużym problemem - tłumaczył.

Jak tłumaczył Główny Inspektor Farmaceutyczny, leki przepisane dla nas przeznaczone są tylko dla nas - nie powinniśmy przekazywać ich innym.

- To, że ktoś informuje nas, że objawy mogą być podobne, wcale to nie znaczy, że choroba będzie taka sama. Najlepszy przykład, jeżeli wpiszemy kilka objawów w wyszukiwarkę internetową, może nam wyskoczyć kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt chorób. I teraz w tym momencie, skoro nie mamy aparatu krytycznego i nie mamy doświadczenia i umiejętności, a przede wszystkim dyplomu lekarza, nie możemy diagnozować innych osób, a tym bardziej przekazywać im swoich własnych leków, które de facto będzie zleceniem farmakoterapii - podkreślił.

- Każdy lek, zwłaszcza źle przechowywany, jest substancją chemiczną, która ulega różnym przemianom - przypomina Pietrzak. - Bardzo często przemianom, które powodują rozpad tego leku, czy też zmianę jego właściwości fizyko-chemicznych. I tutaj możemy naprawdę grać w rosyjską ruletkę. Nie wiemy co się wydarzy. Dlatego do terminu ważności ten lek na pewno, i że oczywiście był prawidłowo przechowywany, jest bezpieczny. Jeżeli ten termin minął, nie powinniśmy stosować tego leku - wyjaśnia.

- Trzeba zwracać uwagę na przechowywanie leków w domu. Miejsca najbardziej popularne nie są najlepsze - mówi. - Pamiętajmy, że miejsca, w których najczęściej przechowujemy leki, czyli kuchnia lub łazienka, to też nie są dobre miejsca na przechowywanie, ponieważ tam ta wilgotność niejednokrotnie jest powyżej 60-70%. W przypadku niektórych leków, jest taki dobry przykład dabigatran, jest to lek stosowany jako lek przeciwzakrzepowy. Wilgotność może spowodować, że biodostępność tego leku będzie większa, a co za tym idzie ryzyka krwawień, samoistnych krwawień, również wyższa - dodaje.

Audycji Conrado Moreno "Przychodnia" można słuchać w każdą niedzielę o godzinie 12.30 w Polskim Radiu RDC.

Posłuchaj całej rozmowy: O bezpieczeństwie leków

