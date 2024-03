Kontrole PKA na kierunkach lekarskich ruszą z początkiem kwietnia. Będą m.in. w Płocku i w Siedlcach Olga Kwaśniewska 17.03.2024 15:17 Z początkiem kwietnia ruszą kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach lekarskich w tych uczelniach, które niedawno uruchomiły kształcenie - dowiedziało się Radio dla Ciebie. To m. in. Akademia Mazowiecka w Płocku czy Uniwersytet w Siedlcach.

Uniwersytet w Siedlcach (autor: mat. uczelni)

O ile Akademia Mazowiecka w Płocku miała wcześniej pozytywną opinię Komisji, to Uniwersytet w Siedlcach takiej nie otrzymał. Mimo to, bez oficjalnej akredytacji, uczelnia nadal prowadzi studia lekarskie.

- Kontrole zlecił minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek - potwierdza przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Janusz Uriasz. - My zaplanowaliśmy ocenę tych kierunków w każdym przypadku po zakończonym pierwszym roku kształcenia. Minister oczywiście ma kompetencje, żeby zwrócić się do nas z wnioskiem o ocenę dowolnego kierunku w danym czasie. My zgodnie z procedurą rozpoczęliśmy tę procedurę oceny - dodaje.

Uczelnie zostaną wcześniej powiadomione o kontroli.

- Uczelnia musi nam przygotować zestaw dokumentów i my następnie się udamy na uczelnię, tak na przestrzeni trzech tygodni, najpewniej będzie to miało miejsce tuż po świętach wielkanocnych - mówi Uriasz.

Od opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzależniona będzie późniejsza decyzja resortu nauki o tym, czy kierunek będzie nadal działał, czy zostanie zamknięty. W tym drugim przypadku studenci zostaną przeniesieni na inne wydziały lekarskie w zależności od dostępnych miejsc.

