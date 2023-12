Koniec kierunku lekarskiego na Uniwersytecie w Siedlcach? Tego chce Naczelna Rada Lekarska Beata Głozak 11.12.2023 19:31 Czarne chmury nad kształceniem medyków w Uniwersytecie w Siedlcach. Naczelna Rada Lekarska domaga się likwidacji kierunków lekarskich, które zostały negatywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Tak jest w siedleckiej uczelni.

Uniwersytet w Siedlcach (autor: mat. uczelni)

Likwidacja kierunków lekarskich, które zostały negatywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną - tego chce Naczelna Rada Lekarska. W takiej sytuacji jest Uniwersytet w Siedlcach.

– Wymogi są jednakowe dla wszystkich i mają swój cel – mówi przewodniczący komisji ds. kształcenia medycznego NRL Damian Patecki. - One muszą być ze sobą porównywalne, żeby np. asystenci mogli studiować w innych krajach. Jako samorząd lekarski uważamy, że te uczelnie, które zostały negatywnie ocenione, powinny zostać zamknięte, a studenci, którzy są tam kształceni, powinni mieć możliwość przeniesienia do jakiejś porządnej uczelni - tłumaczy.



A wśród zarzutów stawianych uniwersytetowi są między innymi zastrzeżenia co do kompetencji kadry.

– Pracujemy nad spełnieniem wszystkich wymogów – mówi rzeczniczka prasowa uczelni Beata Gałek. - Pracujemy nad wdrożeniem tego, co nam PKA zaleca, tak to traktujemy. Pracujemy nad kadrą, aczkolwiek tutaj - chciałabym, aby to mocno wybrzmiało - mamy własną kadrę, która ma uprawnienia, ma wiedzę, ma kompetencje do kształcenia lekarzy - wyjaśnia.

Uniwersytet w Siedlcach jedną z 11 negatywnie ocenionych uczelni. Od października na kierunku lekarskim uczy się tam 60 studentów.

